Fortnite: la patch 19.30 introduce il supporto al flickstick e al giroscopio su PS5 e PC

Epic Games ha diffuso i dettagli della nuova patch di Fortnite Battaglia Reale, che si aggiorna alla sua versione 19.30. Il team di sviluppo ha introdotto alcune funzionalità aggiuntive con cui gli utenti potranno ulteriormente personalizzare la propria esperienza di gameplay.

In collaborazione con lo specialista di input Julian "Jibb" Smart, è stato aggiunto il flickstick insieme ai comandi giroscopici opzionali su piattaforme che supportano il giroscopio. Fortnite su Nintendo Switch e Android aveva già comandi di movimento basati sul giroscopio prima della v19.30, ma con questo aggiornamento vengono introdotti i comandi giroscopici in modo più completo su queste due piattaforme ed anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Con i comandi giroscopici, sarete in grado di controllare la telecamera ruotando il controller. Abilitate o disattivate i comandi giroscopici nella scheda "Tocco e movimento" delle impostazioni. Con il flick stick sarete invece in grado di muovere la levetta destra in una certa direzione e spostare rapidamente la telecamera in quella direzione.

Con la versione 19.30, viene inoltre rimossa la schermata di gioco iniziale in cui i giocatori potevano scegliere la modalità di gioco Battaglia Reale, Salva il mondo, o Creativa. Per quanto riguarda queste ultime due, le troverete nella schermata "Scopri", a cui potete accedere facendo clic sul pulsante "Cambia" sopra a "Gioca". Per ulteriori dettagli vi riamandiamo al changelog completo.

Sembra intanto che anche oggi Fortnite abbia dei problemi tecnici ed impedisca il normale accesso ai giocatori.