Fortnite: la patch 2.1.0 introduce il Falò Confortevole e migliora l'esperienza di gioco

Epic Games ha rilasciato l'ennesima patch di aggiornamento per Fortnite , la propria creatura che sta avendo un grandissimo successo tra i giocatori. Oltre ai necessari bug fix e bilanciamenti, la patch introduce anche un nuovo, interessante oggetto: il

Questo oggetto (di rarità blu) potrà essere trovato ovunque sulla mappa e permetterà di curare il personaggio di due HP al secondo. Il fuoco avrà una durata di 25 secondi, il che significa che può guarire per un massimo di 50 punti salute per personaggio. Le squadre useranno senza alcun dubbio il fuoco nei loro forti all'approssimarsi dello scontro finale, per riunirsi e guarire attorno al fuoco amico.

L'aggiornamento parla anche di un cambiamento alla Boogie Bomb (Bomba Ballerina), il cui effetto “danzante” viene rimosso non appena si subiranno danni. Epic ha detto che continuerà a monitorare e iterare la funzionalità della bomba.

Sono state apportate anche altre modifiche all'audio, poiché è stata aumentata la distanza da cui è possibile udire i dei passi nemici e il rumore prodotto. I passi nemici saranno anche più facili da sentire quando si eseguono determinati movimenti come costruire, sparare o raccogliere risorse.

Per fortuna, la patch dovrebbe aver anche risolto il fastidioso bug del "phantom bullet" che può essere ascoltato frequentemente durante l'incontro, facendo sembrare che vengano sparati dei colpi quando in realtà ciò non avviene.

Infine, Epic ha introdotto lo ShadowPlay NVIDIA. Lo ShadowPlay salverà automaticamente le partite. Sarà possibile anche configurare manualmente quali giocate salvare in modo da personalizzarle.

L'opzione ShadowPlay Highlights è a disposizione di tutti i giocatori PC che utilizzano una scheda grafica GeForce GTX 650 o superiore. Per festeggiare l'inaugurazione di ShadowPlay Highlights, inoltre, il team sta organizzando un contest con quattro schede grafiche GTX 1070 in palio.

Vi consigliamo di visitare il blog di ShadowPlay Highlights per maggiori informazioni sul concorso e sulle nuove caratteristiche.