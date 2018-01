Fortnite: la patch 2.3.0 introduce il Barile da bevute e la corsa automatica

A partire da oggi è disponibile la nuova patch 2.3.0 di Fortnite : l'aggiornamento introduce il nuovo Barile da bevute per, la possibilità di disattivare la mira automatica su console, la corsa automatica e altro ancora.

Il nuovo Barile da bevute sarà disponibile durante le partite di Battaglia Reale: se vi troverete in un luogo sicuro in cui utilizzarlo per 15 secondi, potrete ottenere Salute + Scudi al massimo, rimettendovi così in sesto dopo uno scontro a fuoco o un combattimento ravvicinato.

L'update introduce inoltre la corsa automatica (le impostazioni predefinite dei comandi per PC sono "=" e "Bloc Num", mentre su console basterà effettuare un doppio clic sulla levetta sinistra) e la possibilità di disattivare la mira automatica su console. A questo si aggiunge la correzioni di diversi bug riguardanti il gioco, le armi, l'interfaccia utente e altro ancora. Il changelog completo della patch 2.3.0 può essere consultato al seguente indirizzo.