Fortnite, la patch 2.4.0 arriva il primo febbraio: introdurrà la minigun

Come annunciato sul blog ufficiale del gioco,rilascerà l'update 2.4.0 di Fortnite domani, primo febbraio. Si tratta sostanzialmente di un aggiornamento minore, perlopiù rivolto alla correzione di bug e varie imperfezioni riscontrate nei giorni scorsi dai giocatori, ma non mancano alcune novità nei contenuti.

"La patch 2.4.0 porta con sé correzioni di bug per Battaglia reale e nuove divertenti aggiunte per Salva il mondo. Stupisci i tuoi amici con storie di passate avventure attorno al Falò confortevole, o prova i nuovi tipi di spedizione!".

Tramite l'immagine che trovate in calce, potete dare uno sguardo ad una nuova arma introdotta con l'aggiornamento: una potente minigun, disponibile nella modalità Battaglia Reale. Nella modalità Salva il Mondo, invece, "saranno disponibili ulteriori opzioni nell'ambito dell'interazione con i menu Squadra Eroi, Squadra Superstiti e Armeria. I progetti e le persone possono ora essere aggiunti direttamente al Registro raccolta!".

Per scusarsi dei bug e problemi in cui i giocatori sono incappati in questi ultimi giorni, Epic ha inoltre deciso di regalare alla sua community 20 stelle della battaglia in modaità Battle Royale e 1600 Oro stagionale in modalità Salva il Mondo. Per tutti gli altri dettagli vi riamandiamo alle patch notes ufficiali. Ricordiamo che è ancora disponibile, fino al 2 febbraio, la modalità Sniper Shootout, interamente focalizzata sui fucili da cecchino.