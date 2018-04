Fortnite: la patch 3.5 introduce su console un layout dei comandi dedicato al building

Fra le novità introdotte nella patch 3.5 di Fortnite, ve ne segnaliamo una che sicuramente farà piacere agli utenti console: da oggi è possibile utilizzare un nuovo layout dei controlli che favorisce l'utilizzo delle meccaniche di costruzione, proponendo un sistema in qualche modo simile a quello presente su PC.

Selezionando fra le impostazioni la configurazione “Professionista della costruzione”, ogni elemento edificabile (muro, pavimento, scala, tetto) avrà il suo tasto dedicato: premendolo la prima volta si selezionerà il pezzo desiderato, premendolo nuovamente si procederà alla creazione; il tipo di materiali e gli oggetti aggiuntivi, invece, potranno essere selezionati attraverso le frecce direzionali. Ovviamente servirà un po’ di pratica per sfruttare il nuovo layout al meglio, tuttavia una volta superata la fase di apprendimento, questa configurazione dovrebbe permettere ai giocatori Playstation 4 e Xbox One di costruire con più fluidità e rapidità.

Ricordiamo che la patch 3.5 di Fortnite ha introdotto nella modalità Battle Royale un sistema di replay con inquadrature personalizzabili, il nuovo oggetto “Fortatile” che crea in pochi secondi un fortino a tre piani, e la modalità a tempo 50vs50 v2; in Salva il Mondo debuttano invece quattro nuovi eroi dallo stile cyberpunk e le armi neon. Per la lista completa delle novità, rimandiamo al changelog in italiano.