Fortnite: la patch 5.21 introduce Fucile di precisione pesante e modalità Anni 50 a palla

Epic Games ha pubblicato la patch 5.21 di Fortnite, introducendo il Fucile di precisione pesante in Battaglia Reale e la modalità a tempo limitato Anni 50 a palla. Disponibile anche il nuovo personaggio di Thora per la modalità Salva il Mondo.

Oltre a presentarsi come un'arma letale dalla distanza, il Fucile di precisione pesante è in grado di infliggere ingenti danni alle strutture. Di seguito elenchiamo le caratteristiche della nuova arma disponibile in Battaglia Reale:

Disponibile con varianti epico e leggendario.

Si trova nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti e nei distributori automatici.

Ciascun colpo infligge danni devastanti, ma al costo di una lunga ricarica.

Infligge 150/157 danni ai giocatori.

Questi proiettili di grosso calibro aumentano il danno agli edifici (1050/1100).

Il fucile di precisione pesante ha una gittata minore rispetto agli altri fucili di precisione.

La modalità a tempo Anni 50 a palla si presenta come una variante della tradizionale modalità 50v50, con un'enfasi ancora più accentuata sulla mobilità. Si potranno schierare i deltaplani in caso di caduta da grandi altezze. Granate a impulsi, Piattaforme di rimbalzo e Piattaforme di lancio supplementari verranno generate su tutta la mappa.

Per conoscere nel dettaglio tutte le novità introdotte dalla patch 5.21 di Fortnite, potete consultare il changelog completo dell'update.