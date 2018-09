Fortnite: la patch 5.40 introduce il Rampino, la Fiona Mietitrice e l'evento Alza la Posta

Epic Games ha pubblicato la patch 5.40 di Fortnite che introduce tantissime novità tra cui l'evento Alza la Posta, la nuova arma Rampino, la Sfida Orda Settimanale 5 e il personaggio Fiona Mietitrice per Salva il Mondo.

Alza la Posta (Battaglia Reale)

Benvenuto all'evento Alza la posta! Raduna l'equipaggio per la nuova MAT La Fuga e completa la sfida per ottenere ricompense gratuite.

Rampino (Battaglia Reale)

Per una fuga audace o per gettarsi nell'azione! Questo nuovo oggetto si aggancia agli oggetti che colpisci per consentirti di spostarti rapidamente.

Sfida Orda Settimanale 5 (Salva il Mondo)

Con una salute più alta e la capacità di spazzare via i giocatori con forti respinte, questi Abietti non sono uno scherzo. Raduna la squadra e affrontali subito!

Fiona Mietitrice (Salva il Mondo)

Lancia fumogeni sul campo di battaglia e gettati nell'azione! Un nuovissimo Ninja mietitore si unisce alla lotta.

Problemi e Bug risolti

Corretto un problema che manteneva in memoria alcune risorse non necessarie quando si passava da Salva il mondo a Battaglia reale o viceversa.

Corretto un problema che causava un tremolio della fotocamera quando si annullava lo scatto e contemporaneamente si ricaricava e si mirava con il mirino.

Corretto un raro arresto anomalo del server che può avvenire quando un giocatore modifica un edificio.

Corretto un problema che impediva alle armi di sparare quando si teneva premuto il pulsante di fuoco durante uno scambio di armi.

Corretto un problema che causava la deriva del mirino se il giocatore premeva rapidamente il comando di puntamento nel mirino con i fucili di precisione.

Corretto un problema per cui gli effetti di distruzione di alcuni edifici venivano riprodotti due volte.

Corretto un problema per cui i conteggi delle quantità di munizioni non si aggiornavano correttamente nel pannello dei dettagli della schermata di inventario.

Corretto un problema di antialiasing in modalità portatile su Nintendo Switch.

Le Sfide della Settimana 9 prenderanno invece il via venerdì 7 settembre alle 15:00, con 24 ore di ritardo rispetto al solito, a causa di problemi relativi ai controlli che sono attualmente in fase di risoluzione.