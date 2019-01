Fortnite Patch 7.10 v3: arriva il Fucile di Precisione Silenziato!

Come promesso, Epic Games ha pubblicato la patch 7.10 v3 per Fortnite Battle Royale, la quale introduce il Fucile di Precisione Silenziato e una nuova arena per la modalità Il Quartiere.

Armi e Oggetti

La Sei Colpi è stata messa in magazzino

Fucile d'Assalto in magazzino: Non Comune, Comune, Raro

Le Pistole doppie sono state recuperate dal magazzino

La percentuale di generazione della Dinamite è ridotta del 40%

Regolazioni Stereo portatile Percentuale di generazione ridotta del 33%, Salute ridotta da 600 a 400, Durata ridotta da 25 secondi a 18 secondi

La salute delle consegne di rifornimenti è stata ridotta a 250/500/750 (singolo/coppia/squadra)

Il veicolo X-4 Stormwing non potrà più volare al di sopra del limite di costruzione massimo

Fucile di Precisione Silenziato

Un po' di potenza in cambio di un bel po' di furtività, grazie al fucile di precisione silenziato. Gettati nella mischia e sorprendi i nemici!

Il Quartiere

Atterra nel Quartiere ed esplora la più recente creazione della community! Rimbalza di qua e di là nell'arena Deathmatch creata da KojackNumber2.

La modalità 14 Giorni di Fortnite è stata inoltre estesa fino al 15 gennaio per dare modo a tutti i giocatori di provare a superare le sfide ed aggiungere le ricompense al proprio account.