Fortnite: la patch 7.20 risolverà finalmente il famoso bug Ghost Shot

A giudicare dalle tante informazioni che stanno trapelando in questi giorni, l'aggiornamento 7.20 di Fortnite previsto tra martedì e mercoledì risolverà un bel po' di problemi, tra le quali figura uno dei più vecchi e persistenti bug del gioco: il Ghost Shot, il colpo fantasma.

Si tratta, sostanzialmente, di un colpo a segno che non viene conteggiato e che non genera alcun danno. Tale evenienza si verifica quando il giocatore spara al suo avversario una frazione di secondo dopo essere uscito dalla configurazione di costruzione. Potete farvi un'idea più precisa guardando il video allegato in calce alla notizia. SypherPK esce dalla modalità di costruzione e in maniera incredibilmente rapida colpisce l'avversario in pieno volto con ben 9 pallini del Fucile Pesante, ma nessuno dei colpi viene registrato. "Sono stato punito per essere stato troppo veloce?", si chiede basito il giocatore.

La problematica è stata segnalata numerose volte, specialmente dai professionisti per i quali la velocità di esecuzione è fondamentale. Il bug ha resistito a molteplici patch, ma a quanto pare sta per giungere la sua fine: il community manager Sean Hamilton ha assicurato che il problema verrà risolto con l'aggiornamento 7.20 della prossima settimana! La patch in questione modificherà anche il sistema di costruzione ed eliminerà un bug legato agli hit-marker delle Torrette Montate.