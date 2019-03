Fortnite Patch 8.10: le novità di Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Nel momento in cui scriviamo Fortnite è offline per manutenzione: Epic Games sta lavorando per pubblicare l'aggiornamento 8.10, di cui vi proponiamo la lista completa delle novità per Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Fortnite Battle Royale

Girosfera

Meglio di un giro in giostra! Combina accelerazione e rampino per compiere imprese incredibili con il nuovo veicolo arrivato in Battaglia reale!

Distributori automatici

Questi comodi distributori ora sono del tutto gratuiti, ma forniscono solo un oggetto o un'arma prima di sparire.

Fortnite Modalità Creativa

Nuove isole e nuovo tema

Lanciati su due nuove isole esotiche! Costruisci il tuo paradiso da spiaggia con il nuovo tema Baita di legno mentre ti gusti il magnifico paesaggio tropicale ai piedi di un vulcano.

Nuove opzioni di gioco

Offensiva o difensiva? Abbiamo aggiunto nuove regole che ti permetteranno di personalizzare ancora di più l'assetto della tua squadra e di impostare partite PvP avanzate.

Fortnite Salva il Mondo

Southie Sottecchi

Fatevi scrutare dallo Sguardo dell'orso! Abbattete gli Abietti con i laser con il grande ritorno di questo Straniero.

Tempeste beta

La chiave è la velocità! Affronta la nuova Tempesta beta "Proviamo il limite"...