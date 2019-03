Fortnite Patch 8.10: tutte le novità della Modalità Creativa

La nuova patch di Fortnite non ha portato in dote novità solamente per la modalità Battle Royale ma anche per la Modalità Creativa, la quale si aggiorna con nuovi contenuti come prefabbricati, armi e oggetti utili, oltre a risoluzione di bug e problemi tecnici.

Nuove isole e nuovo tema

Lanciati su due nuove isole esotiche! Costruisci il tuo paradiso da spiaggia con il nuovo tema Baita di legno mentre ti gusti il magnifico paesaggio tropicale ai piedi di un vulcano.

Nuove opzioni di gioco

Offensiva o difensiva? Abbiamo aggiunto nuove regole che ti permetteranno di personalizzare ancora di più l'assetto della tua squadra e di impostare partite PvP avanzate.

Isole

Isola banco di sabbia

Isola vulcanica

Correzione di Bug

Risolto un problema per cui il punteggio dei giocatori che si univano a un server già avviato poteva, in alcuni casi, non essere ripristinato nel modo corretto

Risolto un problema per cui il tentativo di cambiare squadra poteva risultare in una condizione di atterramento non mortale anziché in una rigenerazione

Risolto un problema per cui il giocatore non poteva uscire dalla modalità volo quando la funzione salto era collegata al pulsante levetta destro del controller

Risolto un problema per cui lo schermo andava in dissolvenza due volte quando la partita veniva riavviata

Risolto un problema per cui il triangolo giallo sul timer di riscaldamento dell'interfaccia scompariva troppo velocemente

Risolto un problema per cui il timer di riscaldamento sull'interfaccia non effettuava l'animazione di chiusura

Risolto un problema per cui i giocatori che si rigeneravano quando il gioco andava in riscaldamento rimanevano immobilizzati

Armi e Oggetti

Risolto un problema per cui gli esplosivi telecomandati rimanevano attaccati al giocatore se quest'ultimo li lanciava mentre era travestito da cespuglio

Risolto un problema per il quale a volte i giocatori riscontravano instabilità nelle interazioni con il cannone

Corretto l'effetto sonoro della pistola a tamburo. Quello scoppio soddisfacente è tornato!

Prefabbricati

Galleria ambiente grande

Prefabbricati e Gallerie baita di legno

Gallerie unità roccia vulcanica e pavimento di lava

Galleria estesa muro del tempio della giungla

Galleria carrelli minerari

Le unità pavimento di lava sono state aggiunte alla Galleria cubo elementale

Problema noto: Le unità pavimento di lava non causano danni al giocatore

Sono stati aggiunti nuovi piani alla Galleria strada B e alla Galleria pendenza

La patch 8.10 di Fortnite sembra nascondere anche altre sorprese, come dimostrano i leak delle nuove skin e degli oggetti cosmetici in arrivo nelle prossime settimane...