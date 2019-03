Fortnite, la patch 8.11 ha introdotto tanti bug? Arriva la risposta di Epic

L'aggiornamento 8.11 di Fortnite pubblicato lo scorso martedì ha introdotto numerose novità, tra le quali figurano la Pistola a Focile e la modalità a tempo Colposecco. A quanto pare, tuttavia, queste non sono state le uniche novità: stando alle numerose segnalazioni dei giocatori, la patch ha portato con sé anche molti bug.

I fan stanno pubblicando numerose clip sul sub-Reddit ufficiale del gioco. Tra le tante, spicca una di DrLupo che muore per mano di un giocatore che sembra saltare alcuni frame, impedendo allo streamer di reagire con il tempismo giusto. Trovate il video in questione in calce alla notizia. Dal momento che le lamentele sono numerose, il coordinatore della community Sean Hamilton è intervenuto per calmare gli animi e spiegare che Epic Games è al lavoro sulla risoluzione di numerosi bug in vista della pubblicazione dell'aggiornamento 8.20 prevista, presumibilmente, per martedì 26 marzo.

La lista è piuttosto lunga, e include le correzioni a numerosi problemi, come uno che induce la quagranata appiccicosa ad infliggere danni ai giocatori attraverso le paretindo è attaccata ad un nemico, ed un altro che fa sparire il reticolo di mira dei fucili di precisione agli utenti che giocano a dettagli bassi su PC. Saranno inoltre corretti dei bug legati al Cannone Pirata, come uno che impedisce l'entrata al suo interno quando è posizionato vicino ad altre strutture e un altro che altera la traiettoria di un giocatore che si fa lanciare in aria. La Girosfera, dal canto suo, subirà un importante cambiamento: a partire dal prossimo aggiornamento, le trappole danneggeranno prima il veicolo, e poi il giocatore che la guida. Epic Games ha inoltre promesso miglioramenti alle performance dei server, che dovrebbero ridurre la frequenza dei crash, perfezionare il movimento della Girosfera e le animazioni, e rendere i movimenti dei giocatori più prevedibili. Per tutte le altre correzioni previste, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata seguendo il link allegato in calce alla notizia.

Prima di salutarvi, ricordiamo che quest'oggi è arrivato nel negozio il nuovo costume Beastmode, che mette a disposizione ben quattro stili sbloccabili. Il celebre Ninja, intanto, è intervenuto sulla delicata questione dello stream sniping.