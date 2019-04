Fortnite Patch 8.30: tutti i nuovi contenuti di Salva il Mondo

Vi abbiamo già mostrate le novità di Fortnite Battle Royale e Modalità Creativa introdotte con l'aggiornamento 8.30 del giocco Epic, adesso vediamo nel dettaglio i nuovi contenuti per Salva il Mondo...

Kyle artificiere

Rafforza la corazza del tuo eroe con questo nuovo Costruttore leggendario. Questo eroe è La Bomba.

Perso in transito Tempesta Beta

Non perderti... in transito con questa nuova Tempesta beta. Individua i camion rifornimenti e riportali sulla giusta via!

Epic Games ha promesso interessanti novità per Fortnite Salva il Mondo nella seconda metà del 2019, nell'attesa i giocatori devono accontentarsi di pochi contenuti tra cui il nuovo Costruttore Leggendario e la Tempesta Beta Perso in Transito.

Gli sviluppatori hanno anche risolto bug e problemi tecnici legati all'interfaccia ed al bilanciamento di alcune armi e abilità. Purtroppo i nuovi contenuti di Salva il Mondo per oggi terminano qui, restiamo in attesa di scoprire cosa abbia in serbo Epic per questa modalità, che dovrebbe diventare Free to Play nel corso del 2019.