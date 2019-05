Fortnite Patch 9.10: arrivano i Punti Caldi e l'evento Fortnite x Jordan!

Epic Games ha pubblicato il changelog della patch 9.10 di Fortnite, disponibile da oggi al termine della manutenzione programmata, iniziata alle 10:00. Questo nuovo update introduce i Punti Caldi e la MAT Fortnite x Jordan.

Punti Caldi

Alcuni luoghi selezionati casualmente sulla mappa hanno una percentuale di bottino elevata, con un aumento delle consegne di rifornimenti!

Rotazione Modalità a Tempo

Sfida tra Cecchini (Coppie)

Solo fucili di precisione. I giocatori atterrati vengono eliminati all'istante. Che vinca il tiratore migliore!

Squadre Fuori Magazzino

Gioco di Battaglia reale con un set limitato di armi, interamente composto da oggetti che nelle modalità standard sono in magazzino.



Squadre Incontri Ravvicinati

È l'ora del combattimento ravvicinato con i fucili pesanti e i jetpack!

Fortnite x Jordan

Metti in mostra le tue mosse nella MAT Fai centro in centro by Jordan ispirata a New York, con gli artisti creativi NotNellaf e Tollmolia. Esegui salti giganteschi, macina le strade della città e raccogli monete per vincere! Manda il tuo punteggio alle stelle con il bundle Hang Time. Ottieni il costume Grind, il costume Clutch, e un pacchetto sfida esclusivo per il set.

Oltre a questo, sono stati risolti vari bug e problemi tecnici: "Risolto un problema di regressione delle prestazioni di streaming di livello introdotte nella versione 9.0. Ciò dovrebbe migliorare significativamente i tempi di caricamento per gli edifici e ridurre le istanze di giocatori che atterrano su mesh a basso LOD. Ridotti i problemi di fluidità poco dopo l'atterraggio, specialmente su hardware di fascia bassa (ad es. Switch)"

Migliorati anche il comparto audio, la modalità spettatore e l'interfaccia utente con la correzione di vari glitch.