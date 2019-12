Fortnite: il Pattugliatore Polare è arrivato nel negozio degli oggetti

I data miner c'hanno beccato in pieno ancora una volta: l'ultimo giorno dell'anno ha visto il debutto della nuova skin Pattugliatore Polare all'interno del negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale.

Questo costume, che ha le fattezze di un orso polare armato di tutto punto, è di qualità epica e può quindi essere acquistato al prezzo di 1.500 V-Buck. Assieme al Pattugliatore ha fatto il suo debutto anche il dorso decorativo Ghiaccioli Ittici (raro, 800 V-Buck), appartenente al medesimo set Brigata Orsina. Per l'occasione è inoltre tornato in vendita il costume Leader Squadra Mecha (epico, 1.600 V-Buck), ovvero il robot che si è reso protagonista dell'evento finale della Stagione 9 di Fornite. Nel pacchetto, oltre alla skin, sono compresi anche vari stili, un dorso decorativo e un'emote.

Tra gli altri oggetti si segnalano il costume Specialista Ricognitore (raro, 1.200 V-Buck), il costume Fionda (non comune, 800 V-Buck), diverse coperture e un paio di emote. Per maggiori dettagli vi consigliamo di visionare la clip allegata in calce a questa notizia. Prima di salutarvi, segnaliamo che ieri, in occasione del giorno 13 di Fortnite Mezz'Inverno, è tornato temporaneamente il Fucile di Precisione Pesante ed è stata resa disponibile la sfida "Cerca nelle ghiacciaie".