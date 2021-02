Fortnite diventa pay to win grazie ad un trucco scoperto da SypherPK

Il celebre streamer e pro player SypherPK ha scoperto un trucco che di fatto rende Fortnite un vero e proprio gioco Pay to Win, un escamotage tuttavia non semplicissimo da attivare e difficile da replicare in partita.

Nella Cantina è presente un palco con sopra un ologramma che ringrazia il pubblico. L'emote in questione può essere acquistata nel negozio e se usata insieme alla skin Breakpoint di Fornite è letteralmente possibile sostituirsi all'ologramma in questione e confondere così gli altri giocatori. In realtà come già accennato non si tratta di un processo così semplice e nemmeno troppo immediato, oltretutto non può essere replicato in altre zone della mappa.

Certamente si tratta di un trucco molto scorretto ed è vero che acquistare una skin per trarre vantaggio in partita renderebbe il gioco un Pay to Win ma in questo caso possiamo dire di essere di fronte ad un caso limite, data la difficoltà richiesta per attivare il glitch della Cantina di Fortnite.

Non sappiamo se Epic Games sia al lavoro per risolvere questo problema, ricordiamo che la compagnia ha recentemente trovato un accordo con un cheater quattordicenne di Fortnite accusato nel 2017 di aver divulgato su YouTube alcuni metodi per attivare trucchi e glitch in modalità Battle Royale.