Fortnite su PC: il Ray Tracing è il protagonista del nuovo trailer

Sul canale ufficiale YouTube di Nvidia è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato al Ray Tracing in Fortnite Capitolo 2, funzionalità ormai disponibile da qualche settimana e grazie alla quale i possessori di una scheda video RTX (ovvero dalla serie 20XX in poi) possono abilitare in gioco accompagnandola al DLSS.

Il filmato in questione ha una durata di circa due minuti e permette di scoprire quali sono le migliorie dal punto di vista grafico che si ottengono attivando il Ray Tracing. Come potete vedere nel trailer, l'RTX non migliora solo l'illuminazione ma migliora sensibilmente anche i riflessi sulle superfici, incluse quelle riflettenti come l'acqua e il vetro. Persino le skin godono di numerosi upgrade grafici e ad esempio la corazza di Aquaman assume tutto un altro aspetto con l'effetto grafico attivato, proprio come tutti gli altri costumi che vantano componenti metalliche o simili. Tra le aree che più sembrano trarre vantaggio di quest'effetto troviamo Castello Corallo, il punto d'interesse dedicato proprio ad Aquaman e che è circondato dall'acqua.

A proposito di funzionalità esclusive del battle royale su PC, avete già visto il trailer di Fortnite dedicato al DLSS sulla Nvidia Ge Force RTX 3080? Non dimenticate inoltre che la prossima settimana arriverà l'upgrade gratuito di Fortnite Capitolo 2 per PlayStation 5 e Xbox Series X.