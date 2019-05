Fortnite: il peggior meta della storia del titolo, secondo Tfue

Tfue, uno dei giocatori più ricchi e vincenti, ha messo in chiaro che crede che il meta della seconda stagione del gioco sia peggiore di qualsiasi altra che abbia mai visto prima.

"Mi piace giocare a Fortnite, ma penso che questo sia sicuramente il peggior meta che sia mai esistito", ha detto lo streamer. “È peggio di qualsiasi cosa avrei potuto immaginare. E' persino peggio dell'uscita del Tommy Gun".

Come ha detto Tfue, il Drum Gun - o Tommy Gun – è tornato dopo dopo esser stato largamente votato dai fan in occasione dell'ultimo evento Unvaulting nella stagione 8.

Tale scelta è stata ampiamente criticata dai giocatori professionisti e streamer, con Ninja in testa al corteo di protesta il quale ha anche chiesto a Epic Games di eliminare l'arma.

Ad ogni modo, le probabilità che Tfue abbandoni definitivamente il Battle Royale targato Epic nel prossimo futuro non sono ancora così alte. C'è la World Cup, coi suoi bei trenta milioncini di mezzo e, anche se il gioco risulta sbilanciato, non esattamente bello da guardare e, soprattutto, non competitivo.

Tfue e molti altri giocatori professionisti sperano che lo sviluppatore apporti ulteriori modifiche al gameplay e all'esperienza di gioco. Epic, però, al momento nonostante i problemi non sembra molto interessata alle critiche e continua imperterrita sulla propria strada.