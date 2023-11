Fortnite, già si pensa al Capitolo 5: compare in rete la presunta mappa

Neanche il tempo di godersi il successo esagerato di Fortnite OG con i suoi circa 45 milioni di giocatori in sole 24 ore, che già si guarda al futuro del celebre battle royale di casa Epic Games, con possibili riferimenti al prossimo Capitolo 5.

Su Twitter/X il noto leaker Hypex, da sempre attivissimo su tutto ciò che riguarda Fortnite, pubblicato una foto raffigurante la mappa "Helios" ipotizzando che sarà alla base del Capitolo 5. Hypex spiega che la mappa è ancora incompleta e per il momento non aggiunge altri dettagli su quando la prossima fase di Fortnite prenderà ufficialmente il via portando con sé numerose novità con cui intrattenere i fan.

Con la Stagione OG in pieno svolgimento è al momento ancora presto per parlare in maniera concreta di Fortnite Capitolo 5 e di cosa offrirà nel concreto. Sappiamo con certezza che Fortnite Capitolo 5 è in lavorazione ormai da molto tempo, dunque novità ufficiali non dovrebbero tardare ad arrivare, e magari già nei primi mesi del 2024 potrebbero arrivare le prime informazioni chiare sul futuro del battle royale. Per adesso non resta che fantasticare sulla mappa emersa dai leak di Hypex, oltre ad intrattenersi con Fortnite OG ed il suo incredibile successo.