Fortnite per iOS: dopo 5 mesi, gli incassi sono al livello di quelli di Clash Royale

Stando agli ultimi dati forniti da SuperData, dopo 5 mesi di disponibilità su dispositivi iOS (iPhone e iPad), gli incassi di Fortnite Mobile sono al livello di quelli ottenuti da Clash Royale sulla stessa piattaforma e nel medesimo periodo di tempo.

Il battle royale di Epic Games venne lanciato su iOS lo scorso mese di marzo. Dopo 90 giorni, erano già 100 i milioni di dollari incassati. Ora, a cinque mesi dal debutto, la cifra è salita a 200 milioni di dollari, ovvero il medesimo quantitativo di denaro incassato nello stesso periodo di tempo da uno dei dominatori del mercato mobile, Clash Royale di Supercell.

Il 67% dei 200 milioni di dollari guadagnati da Fortnite per iOS provengono dagli Stati Uniti d'America, che quindi si configura come il principale mercato per il battle royale. Segue il Regno Unito con il 5% dell'incasso.

Solitamente, le stime di Sensor Tower tengono conto anche del mercato Android. Questa volta non è stato possibile, poiché Epic Games ha deciso di non pubblicare Fortnite su Google Play per evitare di pagare alla casa di Mountain View la tassa del 30% su ogni transazione effettuata. Il client del gioco, attualmente in fase Beta su invito, va scaricato direttamente dal sito ufficiale della compagnia americana, seguendo questa procedura.