Fortnite per iPhone ha incassato cinque volte più di PUBG Mobile nella prima settimana

Un report diffuso da SensorTower rivelato che nella prima settimana, Fortnite su App Store ha generato guadagni cinque volte superiori rispetto a quelli di PUBG Mobile nello stesso lasso di tempo, e questo prendendo in esame solamente i ricavi dei mercati occidentali e del Giappone, escludendo quindi la Cina.

Nella settimana di lancio, PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile ha generato circa 700.000 dollari mentre Fortnite Mobile ha incassato 3.7 milioni di dollari. Il dato è interessante considerando che Fortnite Mobile è disponibile solo su App Store mentre PUBG è stato pubblicato sia su iOS che su Android, i ricavi generati da questa versione però sarebbero pari a circa 300.000 dollari nella prima settimana, non particolarmente elevati dunque.

Per quanto riguarda la base installata, PUBG Mobile esce vincitore con 22 milioni di download da App Store in Occidente mentre le installazioni di Fortnite Mobile nella prima settimana si sono rivelate molto più basse, ricordiamo però che inizialmente il gioco era disponibile solamente su invito. Questo il commento di Randy Nelson di SensorTower: "allo stato attuale, Fortnite è più popolare di PUBG su PC e console ma così non sembra essere su mobile, sebbene i guadagni derivati da Fortnite Mobile siano decisamente superiori rispetto a quelli del rivale. La strategia di Epic si è rivelata corretta e nonostante il minor numero di download e la disponibilità limitata a una sola piattaforma, Fortnite per iPhone ha generato numeri davvero incredibili al lancio e nelle settimane successive."