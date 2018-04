Fortnite per iPhone si aggiorna con il Fortatile e migliorie agli indicatori audio

La patch 3.5 di Fortnite è stata esteso anche alla versione iOS per iPhone e iPad: Fortnite Mobile si è aggiornato nelle scorse ore con un nuovo oggetto e la correzione di vari bug e problemi tecnici.

Queste le novità dell'aggiornamento 3.5 di Fortnite Mobile:

Nuovo oggetto: Fortatile: Hai finito i materiali? Nessun problema! Crea un riparo istantaneo lanciando il nuovissimo... Fortatile

Aggiornamento indicatori audio: L'indicatore audio non mostra più le armi silenziate, i passi da accovacciati o la raccolta effettuata dai compagni

Migliorie grafiche e correzione di bug

Ricordiamo che da inizio aprile Fortnite Mobile non richiede più l'invito per poter giocare, il download è gratuito da App Store e il gioco è compatibile con iPhone SE, 6S, 7, 8, X; iPad Mini 4, Air 2, 2017, Pro mentre iPhone 5S, 6, 6 Plus, iPad Air, Mini 2, Mini 3 e iPod Touch non sono supportati. Al momento non ci sono informazioni riguardo l'arrivo di Fortnite Android su Google Play, restiamo in attesa di eventyali annunci da parte di Epic Games.

Ricordiamo che oggi i server di Fortnite sono offline per una manutenzione straordinaria che dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore, vi aggiorneremo non appena l'infrastruttura tornerà online e Fortnite sarà nuovamente accessibile.