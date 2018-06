Fortnite per Nintendo Switch è stato classificato in Corea

Dopo il documento con le presunte uscite in arrivo su Switch, un altro indizio sembrerebbe confermare l'arrivo di Fortnite sulla console ibrida: l'edizione Nintendo del gioco è stata classificata in Corea nelle ultime ore.

Come potete vedere a questo indirizzo, l'ente di classificazione coreano ha catalogato la versione Nintendo Switch di Fortnite, lasciandone presupporre l'effettiva esistenza. Considerando che gli indizi in proposito si stanno facendo sempre più insistenti, a questo punto ci domandiamo se il Battle Royale di Epic Games finirà davvero per arrivare sulla console ibrida a breve, magari anticipata da un annuncio in occasione dell'E3 3018 di Los Angeles.

Ricordiamo che nel (presunto) documento di stamattina sono stati riportati diversi giochi per Nintendo Switch non ancora annunciati, tra cui lo stesso Fortnite, Dragon Ball FighterZ e Paladins, senza dimenticare i già confermati FIFA 19 e Monster Hunter Generations Ultimate. Ne sapremo di più a Los Angeles il 12 giugno, durante la conferenza di Nintendo programmata per le 18:00 italiane?

Intanto segnaliamo che i server di Fortnite sono andati momentaneamente offline per manutenzione, in modo da introdurre una serie di miglioramenti al matchmaking (in vista delle future modalità a tempo limitato). Vi farebbe piacere se il Battle Royale di Epic venisse confermato anche per Switch?