Fortnite per Switch: buona qualità visiva ma frame-rate instabile, secondo Digital Foundry

Pochi giorni fa è arrivato a sorpresa Fortnite su Nintendo Switch. L'annuncio è avvenuto durante il Nintendo Direct E3 2018 e la sua pubblicazione è stata quasi immediata. La redazione di Digital Foundry ha quindi provveduto ad analizzare il comparto tecnico di questa nuova versione, che convince per la qualità visiva ma non per il framerate.

Sull'ibrida di Kyoto Epic Games ha optato per una risoluzione dinamica, esattamente come sulle altre console. In configurazione docked, i valori oscillano da un massimo di 1600x900 a un minimo di 1296x729. In modalità portatile il massimo registrato è di 1280x720, mentre il valore più basso è pari a 640x360. Per mitigare l'aliasing è stata utilizzata una soluzione di tipo temporale (non efficace come altrove). L'interfaccia utente è correttamente renderizzata a 1080p.

In termini di impostazioni grafiche, quella che è stata ridotta maggiormente rispetto a Xbox One X (usata come riferimento in quest'analisi) è la distanza di visualizzazione. Gli oggetti vengono renderizzati a breve distanza, ma per fortuna le geometrie di alberi, cespugli e case sono rimasti intatte. Anche le texture sono equivalenti a quelle presenti su Xbox One X: il problema è la loro presentazione, poiché su Switch è stato utilizzato un filtro anisotropico trilineare che non garantisce una buona qualità delle texture sulla distanza. Ci sono altre differenze per quanto riguarda ombre, occlusione ambientale e riflessi screen-space, ma il punto e che Fortnite su Switch si difende più che bene nonostante le differenze hardware.

Il vero problema di questa versione è in realtà il framerate. Non va oltre i 30fps (a differenza dei 60fps offerti dalle altre console) ed è estremamente instabile, sia in docked che in modalità portatile. Oscilla spesso e volentieri tra i 20 e i 30fps, anche in situazioni a volte apparentemente tranquille. In ogni caso, ci sono margini di miglioramento. Ricordiamo che neppure le versioni console supportavano i 60fps all'inizio, arrivati via patch successivamente, prima come opzione selezionabile e poi come standard.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a guardare la video analisi che trovate in apertura di notizia. Ricordiamo che ora Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone, iPad e Nintendo Switch. Manca all'appello solo la versione Android, prevista nel corso dell'estate.