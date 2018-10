Fortnite: perché la modalità 'Tornei' è così importante per l'esport

Lo sviluppatore di Fortnite, Epic Games, ha previsto un aggiornamento importante per il titolo, che permetterà a tutti i giocatori (come già sappiamo) di partecipare ai tornei direttamente attraverso il client in-game.

I tornei saranno multipiattaforma, il che significa che i giocatori su PC, console e piattaforme mobili competeranno direttamente l'uno contro l'altro, il che è una rarità per il gioco competitivo. L'aggiunta di tornei in-game è un passo importante anche in ottica di crescita di Fortnite come esport.

La maggior parte degli sport importanti ha un percorso che consente ai giocatori di passare dall'essere un giocatore causal a esser un professionista. In League of Legends, chiunque cerchi di diventare un professionista può affinare le proprie abilità nel gioco online classificato, partecipare a tornei di terze parti e poi eventualmente farsi strada in una squadra che gareggia in un campionato di alto livello. In Fortnite non c'è un chiaro “path to pro”.

Attualmente, il formato della competizione di Epic è quasi del tutto limitato a streamer e influencer di alto livello, ed è stato afflitto da pesanti problemi tecnici, soprattutto durante le Summer Skirmish.

L'introduzione di tornei di gioco consentirà agli aspiranti giocatori di partecipare a competizioni ufficialmente regolamentate, indipendentemente dalla loro popolarità su Twitch o dall'affiliazione con un'organizzazione di esport professionistica. Questo è fondamentale per qualsiasi esport, per avere la possibilità di sopravvivere a lungo termine, in quanto la feature garantirà un bacino costante di nuovi talenti man mano che i giocatori migliori si allontaneranno dal titolo.