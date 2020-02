Fortnite: ecco perché il pad vince su mouse e tastiera secondo NickMercs

Negli ultimi tempi c'è un forte scontro tra i giocatori di Fortnite Battaglia Reale che fanno utilizzo di controller come principale sistema di controllo e quelli che preferiscono la cara vecchia combinazione formata da mouse e tastiera. Di recente è intervenuto a tal proposito anche il celebre streamer NickMercs.

Secondo il noto personaggio, che di recente è tornato a giocare su PlayStation 4 per via della Fortnite Celebration Cup, torneo con in palio un milione di dollari ed una skin esclusiva dedicato ai soli possessori della console Sony, è difficile stabilire quali dei due sistemi di controllo sia il migliore. Nonostante siano in molti a sostenere che la mira assistita renda il controller preferibile al mouse e alla tastiera, NickMercs sostiene che non c'è nulla di paragonabile a mouse e tastiera quando per muovere il personaggio e controllare la telecamera, il che rende queste periferiche le migliori per i cosiddetti boxfight, ovvero gli scontri ravvicinati all'interno di strutture. Dall'altro canto, però, il controller permette di agganciare con maggiore facilità i bersagli sulla lunga distanza grazie alla pressione continua del tasto L2, ovvero quello dedicato alla mira. Insomma, è difficile stabilire quale sia il miglior sistema di controllo per il battle royale e tutto dipende dallo stile di gioco dell'utente e, cosa ancor più importante, dalla situazione in cui ci si ritrova.

In attesa di scoprire se gli sviluppatori faranno qualcosa per quello che riguarda i controlli nei prossimi aggiornamenti, vi ricordiamo che stanno ripetutamente arrivando sui canali social ufficiali dei misteriosi teaser alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 e tutti gli indizi sembrano lasciar intuire l'arrivo dell'oro come nuovo materiale per la costruzione.