Fortnite perde pezzi: Bugha e altri pro player lasciano per VALORANT?

Abbiamo già ampiamente parlato della febbre da VALORANT che ha colpito soprattutto i pro player e le organizzazioni professionistiche, pronte a reclutare i migliori talenti anticipando addirittura la nascita della scena competitiva.

In molti, data probabilmente la maggior affinità, si sono smarcati dai loro impegni contrattuali su CS:GO; altri se ne sono andati da Overwatch.

Addirittura Shroud ha messo in dubbio la sua attività di streamer per tornare nell'agone digitale. Diversi giocatori, poi, hanno deciso (o stanno meditando) di lasciare addirittura la munifica scena competitiva di Fortnite per passare a VALORANT.

Le differenze tra i due titoli sono macroscopiche e non è assolutamente detto che i fenomeni del battle royale targato Epic riescano a primeggiare anche in un tactical shooter come VALORANT.

Zander "thwifo" Kim è stato tra i primi a dare l'annuncio del suo addio (temporaneo?) a Fortnite per VALORANT, a suo dire più bello e divertente.

Un altro tweet, ieri, ha scosso la community di Fortnite. Pare, infatti, che Kyle "Bugha" Giersdorf, giovanissimo campione del mondo di Fortnite in carica, stia meditando di mollare il titolo che gli ha regalato il successo per passare a VALORANT.

Il cinguettio è criptico, però tagga proprio thwifo, dicendogli di aver “preso la decisione giusta”. Forse il tweet è solamente una frecciatina per sfogare la sua frustrazione nei confronti dei problemi avuti recentemente con Fortnite.

Non sappiamo se Bugha effettivamente smetterà con il battle royale, certo è che Epic dovrebbe iniziare a seguire con più attenzione il proprio titolo e non coprire sempre i problemi con una cascata di Dollari.