Fortnite perde lo scettro di gioco più chiacchierato su Twitter

Nel 2018 Fortnite è stato il videogioco più chiacchierato su Twitter con oltre 1.2 miliardi di Tweet. Lo scorso anno però le cose sono andate diversamente ed il Battle Royale di Epic è sceso ora in seconda posizione, superato da un rivale decisamente agguerrito.

Parliamo di Fate/Grand Order, titolo che negli ultimi dodici mesi è stato citato ben 1.2 miliardi di volte sul celebre social network. Sebbene sia scarsamente popolare in Europa, Fate/Grand Order è un vero fenomeno di costume in Asia e Stati Uniti, la maggior parte dei Tweet sul gioco sono arrivati (in ordine) da Giappone, Nord America, Corea del Sud, Thailandia e Brasile.

Nella Top 10 dei giochi più discussi del 2019 su Twitter figurano anche Final Fantasy, PlayerUnknown's Battlegrounds, Minecraft e Super Smash Bros. Sul fronte degli eventi videoludici invece l'E3 2019 registra il maggior numero di messaggi e citazioni seguito dal Tokyo Game Show, dai The Game Awards 2019, dalla Paris Games Week e dall'FGO Fest, festival dedicato a Fate/Grand Order che si è svolto lo scorso mese di aprile in Giappone.

Da notare come titoli molto popolari e discussi non siano entrati tra le prime dieci posizioni, pensiamo a Sekiro Shadows Die Twice (vincitore del premio Gioco dell'Anno), Apex Legends, Death Stranding e Pokemon Spada e Scudo solamente per citarne alcuni.