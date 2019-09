Fortnite: le perplessità di Ninja sul nuovo matchmaking e sui bot

Nella giornata di ieri, in un post pubblicato sul sito di Epic Games, sono stati annunciati diversi cambiamenti in arrivo per il battle royale più giocato al mondo, oltre ovviamente a quelli relativi al crossover con l'Uomo Pipistrello e alle voci ricorrenti di una mappa tutta nuova.

Anzitutto verrà implementato un nuovo sistema di matchmaking basato sulle abilità dei giocatori e, poi, l'introduzione dei bot AI, per aiutare i neofiti a migliorare le proprie skill a livelli inferiori.

Ninja, così come molti altri giocatori, ha espresso alcune perplessità su un sistema del genere, soprattutto riguardo all'arrivo dei bot nei match. Il più famoso streamer al mondo ha esternato un dubbio in particolare: “...non è che questo sistema renderà più semplice per le persone fare stream sniping?”

Tale preoccupazione deriva ovviamente dall'eterna questione che affligge da sempre l'esperienza di gioco degli streamer, bersagliati dai giocatori che, nella stessa partita, traggono vantaggio osservando la posizione dell'avversario in live attraverso la sua stessa trasmissione.

Ninja, insomma, sta semplicemente affermando che l'aggiunta del matchmaking basato sull'abilità in Fortnite (e l'introduzione dei bot) non farebbe che incentivare ulteriormente lo sniping in quanto per gli avversari sarebbe ancora più facile riconoscere i giocatori reali da quelli controllati dall'IA.