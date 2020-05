Fortnite: vi siete persi il trailer di Tenet? Niente paura, ecco gli orari delle repliche

Nella notte il nuovo trailer di Tenet di Christopher Nolan è stato trasmesso in anteprima su Fortnite. Lo avete perso? Nessun problema, potete approfittare delle repliche in onda per tutta la giornata di oggi.

Il trailer è ovviamente già disponibile su YouTube e altre piattaforme social, potete vederlo anche in apertura della notizia, tuttavia se volete godervelo in Fortnite potete farlo tranquillamente allo scoccare di ogni ora fino alle 02:00 del mattino (ora italiana) di sabato 23 maggio. Ogni 60 minuti verrà proposta una replica sul grande schermo dell'area Party Reale, in questa modalità come noto non è possibile sparare o infliggere danni ai nemici, potete però organizzarvi ad un orario preciso con i vostri amici per godervi insieme la premiere del trailer, ad esempio.

Tenet è atteso per il 17 luglio 2020 ma non è ancora chiaro se Warner Bros rispetterà questa data oppure no, tutto dipenderà dall'evolversi della pandemia Coronavirus e dall'eventuale allentamento delle misure di sicurezza, al momento i cinema sono chiusi in quasi tutto il mondo e dunque sarà necessario attendere lo sviluppo della situazione prima di pronunciarsi sull'effettivo arrivo di Tenet e degli altri blockbuster estivi nelle sale.