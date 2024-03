Fortnite: dalla prima persona a Fall Guys, tutte le importanti novità in arrivo

Oltre ad aver annunciato le importanti novità per l'editor di Fortnite in Unreal Engine 5, Epic Games ha anche svelato alcuni dei contenuti che approderanno nel gioco prossimamente.

La prima conferma riguarda l'arrivo della modalità in prima persona. È ormai da anni che si parla della possibilità di giocare Fortnite con la visuale in soggettiva e, dopo anni di leak e voci di corridoio, il team di sviluppo ha confermato che entro la fine del 2024 potremo giocare il free to play da un nuovo punto di vista.

Altra novità riguarda l'arrivo di Fall Guys, che era stato oggetto di teaser in concomitanza con l'annuncio del Capitolo 5 (i buffi fagioli giganti erano visibili nel trailer). Epic Games ha confermato l'arrivo del party game in Fortnite, ma non è chiaro come avverrà il tutto: sembrerebbe infatti che Fall Guys Ultimate Knockout continuerà ad esistere anche nella sua versione stand alone e non escludiamo che, almeno inizialmente, il gioco entrerà a far parte delle modalità di Fortnite solo con le mappe create dagli utenti con l'UEFN. Non possiamo però escludere che, in futuro, il gioco si trasformerà in una modalità di Fortnite proprio come Rocket Racing e LEGO.

A proposito dei mattoncini svedesi, un altro teaser nel corso dello State of Unreal sembra aver confermato i rumor: il primo grosso evento di LEGO Fortnite sarà legato a Ninjago, che porterà nella modalità survival una serie di skin, oggetti e costruzioni a tema.

Altra novità riguarda le esperienze personalizzate della modalità Creativa, che presto proporranno anche un inventario personalizzato che garantirà ai creatori ulteriore libertà nella realizzazione di mappe uniche. Come se non bastasse, gli utenti potranno creare anche oggetti da zero.

