Fortnite: pesanti restrizioni in Cina per chi gioca più di tre ore al giorno

Il governo cinese sembra aver preso seriamente il problema della dipendenza da Fortnite, Battle Royale che in questi mesi ha conquistato rapidamente decine di milioni di giovani giocatori in Asia...

Per cercare di contrastare il fenomeno e limitare la dipendenza da Fortnite, il client cinese del gioco (realizzato in collaborazione con Tencent) avvisa gli utenti che dopo tre ore di attività ininterrotte l'esperienza sarà fortemente limitata, con alcune funzionalità disattivate come le sfide settimanali. L'avviso su schermo ricorda inoltre di avere cura di se stessi e della propria salute psicofisica svolgendo attività all'aria aperta, praticando sport e studiando.

Gli avvisi ovviamente vengono gestiti lato server e tutto è ovviamente memorizzato nel cloud di Tencent e a disposizione del governo cinese, che può così monitorare da vicino la situazione. Non sono pochi i giovani cinesi che lo scorso anno sono stati ricoverati dopo aver passato decine e decine di ore davanti a Fortnite, causando gravi danni non solo al proprio corpo ma anche alla psiche.

Molti in Occidente stanno giudicando sin troppo invasivo questo interesse del governo locale mentre i media cinesi sembrano apprezzare l'interesse dimostrato per la salute dei più giovani.