Fortnite: pesca pesce al Lago delle Canoe, Lago Languido e Stagno Flopper

Una delle missioni Cammeo vs Chic di Fortnite richiede di pescare un pesce al Lago delle Canoe, al Lago Languido e allo Stagno Flopper. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi le posizioni dei due laghi e dello stagno.

Dopo la missione che richiede di ottenere un oggetto in diversi luoghi con cartelli Divieto di Pesca, ci troviamo di fronte a un'altra sfida che richiede di pescare. In questo caso, però, sarà necessario raggiungere il Lago delle Canoe, il Lago Languido e lo Stagno Flopper. Vediamo dove trovarli all'interno dell'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Pesca un pesce al Lago delle Canoe, al Lago Languido e allo Stagno Flopper

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i due laghi e lo stagno in questione si trovano presso le seguenti location:

Lago delle Canoe : a nord di Corso Commercio

: a nord di Lago Languido : a sud di Lago Languido

: a sud di Stagno Flopper: a ovest di Borgo Bislacco

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Per completare la sfida, dunque, non vi resta che raggiungere i due laghi e lo stagno e pescare un pesce in ciascuno di essi. Potrete portare a termine la missione anche nell'arco di più partite. Se volete sbrigarvi completandola in un solo match, vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre, dove potrete spostarvi più velocemente sulla mappa grazie al deltaplano.

Parlando delle altre missioni Cammeo vs Chic, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove trovare Poltrona Solitaria, Stazione Radio e Cinema Drive In.