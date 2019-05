Fortnite: Pescesecco e la nuova emote Ruota Acrobatica in vendita il 25 maggio

Anche oggi 25 maggio il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale è invaso dalla fauna marina! Continua infatti la vendita dei set Cibo di Mare e Biascico, con pesciolini rossi e squali troppo cresciuti.

Il primo set comprende la skin Pescesecco (rara, 1.200 V-Buck), che si è recentemente arricchita con una serie di stili nuovi di zecca, e le coperture Sdrucciolevole (rara, 300 V-Buck), Faccia di Pesce (non comune, 300 V-Buck) e Pesciolino (non comune, 300 V-Buck). Il set Biascico comprende invece il costume Biascico Sr. (leggendario, 2.000 V-Buck), il piccone Biascico Jr. (leggendario, 1.500 V-Buck) e il deltaplano Biascico Laser (leggendario, 1.500 V-Buck). Come se l'offerta dei contenuti in evidenza non fosse già ampia, abbiamo anche le skin Taro e Nara, entrambe epiche e in vendita a 1.500 V-Buck l'una.

A seguire trovate una panoramica degli oggetti giornalieri, tra i quali spicca la nuova emote Ruota Acrobatica (potete ammirarla in azione in un video condiviso in calce):

Costume Canaglia (epico, 1.500 V-Buck)

Piccone Tri-Stella (raro, 800 V-Buck)

Emote Ruota Acrobatica (rara, 500 V-Buck)

Deltaplano Prismatico (raro, 800 V-Buck)

Emote Occupato (rara, 500 V-Buck)

Costume Guardiano (non comune, 800 V-Buck)

Cosa ve ne pare della selezione odierna? Farete acquisti? Cogliamo l'occasione per segnalarvi che i data miner hanno scovato la nuova arma Burst SMG. Probabilmente, farà il suo debutto nel corso della prossima settimana.