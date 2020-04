Fortnite Piani dell'Offensiva Ted: le posizioni dei Vasi di Miele

L'aggiornamento 12.30 di Fortnite ha introdotto una sfida segreta Piani dell'Offensiva di Ted che richiede di trovare e raccogliere cinque vasi di miele. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine in modo da ottenere in ricompensa 40.000 XP, mostrandovi le posizioni di tutti i vasi.

Per prima cosa è necessario attivare la sfida in questione. Dopodiché, non dovrete far altro che trovare e raccogliere i cinque vasi di mieli sparsi sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Vediamo come fare.

Come sbloccare la sfida segreta Piani dell'Offensiva di Ted

Per sbloccare la sfida segreta Piani dell'Offensiva di Ted dovete dirigervi a ovest di Foresta Frignante, nel punto che abbiamo evidenziato sulla prima porzione della mappa riportata a fondo pagina.

Come mostrato nel video in cima, dovete entrare nella casa di legno, aprire il passaggio segreto della libreria e scendere di sotto. Qui troverete un tavolo con degli orsacchiotti seduti attorno ad esso: avvicinatevi alla mappa appesa alla parete per sbloccare la sfida.

Dove trovare i Vasi di Miele

Una volta attivata la sfida, per portarla a termine non vi resta che trovare e raccogliere i cinque vasi di miele sparsi sulla mappa. I vasi si trovano nelle seguenti posizioni:

A nord di Parco Pacifico

A ovest di Borgo Bislacco

A sud dell'Agenzia

A nord di Fattoria Frenetica

A sud-ovest di Fattoria Frenetica

Per aiutarvi a rintracciare i vasi, abbiamo segnalato le loro posizioni anche sulla mappa riportata in basso. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli ancora più facilmente, potete dare uno sguardo al video riportato in cima.

Completare questa sfida vi ricompenserà con la bellezza di 40.000 punti esperienza, l'ideale per salire di livello nel Pass Battaglia. Ricordiamo inoltre che è stata resa disponibile anche la sfida che richiede di trovare telescopi e gnomi in Fortnite.