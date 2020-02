Fortnite: piazza o disinnesca una bomba in Trova e Distruggi

Sono finalmente disponibili le missioni Amore e Guerra di Fortnite. In questa mini-guida vi mostriamo dove e come completare la missione "piazza o disinnesca una bomba in Trova e Distruggi".

Questa missione può essere completata solo nella modalità Trova e Distruggi, la nuova MAT di Fortnite pubblicata per l'evento di San Valentino. Ecco alcuni pratici consigli per portarla a termine nel modo più semplice possibile.

Come piazzare o disinnescare una bomba in Trova e Distruggi

La modalità Trova e Distruggi di Fortnite è ispirata alle meccaniche di Counter Strike. All'interno della mappa ci sono due siti (chiaramente contrassegnati con le lettere A e B) in cui bisogna innescare o disinnescare le bombe.

Per completare la missione, tutto quello che dovete fare è innescare o disinnescare una bomba in Trova e Distruggi, per un totale di 10 volte. Tenete a mente una cosa importante: mentre innescate o disinnescate una bomba non sarete in grado di fare altro, dunque non potrete difendervi dai nemici pronti a farvi fuori. Per questo motivo, vi consigliamo caldamente di completare questa sfida giocando in compagnia dei vostri amici.

Il team work sarà essenziale per portare a termine gli obiettivi. Muovetevi in gruppo, in modo che mentre innescate o disinnescate la bomba ci sia sempre qualcuno a coprirvi le spalle. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Parlando delle ultime novità del battle royale di Epic Games, ricordiamo che è stato pubblicato l'aggiornamento 11.50 di Fortnite.