Fortnite: i piazzamenti della seconda giornata delle Twitch Rivals Summer Skirmish Series

Dopo aver concluso al sesto posto il primo giorno del torneo Twitch Rival Fortnite Summer Skirmish, l'ex capitano del team Envy KingRichard e la star dei Ghost Gaming, Dylan "Dmo" Moore, sono riusciti a piazzarsi al primo posto nel secondo giorno di competizione.

Per quanto riguarda, invece, il gruppo europeo ci sono state davvero pochissime sorprese, confermando sostanzialmente i migliori giocatori nelle prime posizioni.

Proprio come i match andati in scena nella giornata di venerdì, insomma, il torneo è stato diviso in due gruppi: un bracket europeo e uno nordamericano.

Per quanto riguarda il bracket europeo, il giocatore di Fnatic Erikas "ErycTriceps" Vaitkevicius e Tommo si sono qualificati al primo posto. I due sono stati i secondi classificati venerdì e sono stati in grado di confermarsi nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda invece lo streamer Tyler "Ninja" Blevins e il suo compagno, Dennis "Cloak" Lepore dei FaZe Clan, hanno concluso al quinto posto. Le classifiche sono state determinate sulla base del sistema a punti utilizzato nei tornei Summer Skirmish già visto lo scorso fine settimana ovvero: punti per ogni eliminazione e bonus moltiplicatori sia per i Victory Royale che per le kill streak.