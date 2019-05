Fortnite: Picco Polare continua a sciogliersi, novità in arrivo per la Stagione 9?

A pochissime ore dal lancio di Fortnite Stagione 9 apprendiamo dello scioglimento di Picco Polare: lo scorso weekend la mappa di gioco ha subito enormi cambiamenti per quanto riguarda Corso Commercio e Pinnacoli Pendenti, l'eruzione del vulcano ha però avuto effetti anche sulla zona innevata.

Secondo alcune teorie, la zona potrebbe sciogliersi completamente e da qui inizierà la Stagione 9 di Fortnite Battle Royale. Come saprete, fin dalla Stagione 7 alcune aree intorno a Picco Polare sono risultate inaccessibili proprio a causa del ghiaccio, l'iceberg si sta però lentamente sciogliendo e le zone prima inagibili potrebbero ora diventare nuovi sentieri da esplorare.

Non ci resta che attendere per saperne di più, la Stagione 9 di Fortnite inizierà domani (giovedì 9 maggio) al contrario delle previsioni iniziali che avevano indicato l'avvio per oggi. La nuova season andrà avanti fino al primo agosto mentre il 2 agosto dovrebbe iniziare ufficialmente la Stagione 10.

Al momento Epic non ha rivelato cosa possiamo aspettarci durante la prossima stagione, nel corso della giornata di oggi la compagnia dovrebbe pubblicare un terzo teaser e annunciare ufficialmente l'orario di partenza di Fortnite Stagione 9.