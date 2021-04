Fortnite: piccone, deltaplano, spray e altri bonus gratis con Riavvia un Amico

Epic Games lancia l'iniziativa Riavvia un amico che vi permetterà di ottenere bonus gratis invitando un amico a giocare a Fortnite. Avete tempo fino al 26 aprile per "riavviare un amico" e ricevere in regalo una serie di oggetti da usare in-game.

Riavvia un amico è tornato! Il Capitolo 2 Stagione 6 è iniziato: è un ottimo momento per invitare vecchi amici a tornare nel gioco e fargli scoprire tutte le novità. Fino al 26 aprile 2021, ottieni ricompense gratuite invitando amici che non entrano in Fortnite da 30 giorni o più, e giocando con loro.

Come fare per riavviare un amico? E' semplicissimo!

Vai sul sito di Riavvia un amico

Scegli fino a tre amici da invitare

Gioca insieme a loro per raccogliere punti e ricevere premi

Riavvia un amico offre quattro diverse ricompense: spray Riavvia, copertura Battito Cardiaco, deltaplano Lampo Velenoso e piccone Carota al Plasma in 2 varianti. Come fare per sbloccare questi bonus? Semplicemente giocando insieme agli amici invitati, giocare una partita con un giocatore riavviato farà guadagnare 100 punti ad entrambi mentre ogni partita successiva varrà 10 punti.

Gli oggetti verranno aggiunti al vostro account entro sette giorni dal riavvio dell'amico, ricordatevi che potete riavviare fino ad un massimo di tre amici per volta.