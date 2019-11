Fortnite: il piccone Merry Mint è ancora disponibile da GameStop in Italia!

Con un banner promozionale in home page, GameStopZing fa sapere che la promozione per ottenere il Piccone Merry Mint di Fortnite è ancora valida online, per ricevere il codice basta acquistare uno dei prodotti aderenti all'iniziativa.

Tra i prodotti selezionati troviamo i Funko Pop! Battle Hound Glow in the Dark, Loot Llama Glow in the Dark e Cuddle Team Leader Flocked (tutti e tre disponibili in esclusiva da GameStop), il Calendario dell'Avvento Funko Fortnite, il Funko Pop Loot Llama 10'' e il gioco da tavolo Monopoly Fortnite, con prezzi a partire da 19.98 euro fino a 59,98 euro.

I codici per il Piccone Minty di Fortnite sembrano essere disponibili ora solo online e non più nei negozi, una volta completato l'acquisto riceverete subito il codice da riscattare per ottenere il Piccone Merry Mint, oggetto raro che può essere ottenuto solamente acquistando un prodotto su licenza Fortnite da GameStop.

Non sappiamo quanti codici siano ancora disponibili dunque se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi e che il bonus a disposizione vada sold-out anche online dopo essere terminato nei negozi fisici già da qualche giorno.