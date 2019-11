Fortnite: il piccone Merry Mint non è disponbile in Italia, attenzione ai falsi codici

Il piccone Merry Mint di Fortnite (conosciuto anche come piccone Minty) è stato distribuito come parte di uno speciale accordo tra Epic Games e la catena GameStop in Nord America e il rivenditore GAME nel Regno Unito e non è disponibile in altri paesi come l'Italia.

Questo speciale piccone di Halloween è scaricabile esclusivamente da coloro che hanno acquistato un prodotto con licenza ufficiale Fortnite nei negozi GameStop negli Stati Uniti o presso gli store della catena GAME in Inghilterra. Acquistando un qualsiasi prodotto (magliette, cappellini, Funko Pop, giochi da tavolo e gadget) i giocatori hanno ricevuto un codice utilizzabile a partire da oggi (mercoledì 6 novembre) e che permette di riscattare gratis il piccone Merry Mint.

Inutile dire come nelle scorse ore si siano verificati casi di rivendita di codici o account con il piccone già riscattato a prezzi altissimi su eBay e altre piattaforme, oltre ad una serie di scam su Facebook e Instagram dove si chiede di inserire i propri dati personali per ottenere il piccone Merry Mint.

Fate attenzione dunque e ricordatevi in ogni caso che i codici non funzionano in Italia, questo non vuol dire naturalmente che la promozione non possa essere estesa al nostro paese nelle prossime settimane, al momento però i codici USA e UK sono del tutto inutili per i giocatori italiani.