Fortnite Piccone Minty: ricevi il codice gratis acquistando una console da GameStop

Il Piccone Minty di Fortnite< è uno degli oggetti più ricercati degli ultimi tempi, disponibile esclusivamente da GameStop acquistando una selezione di prodotti a tema Fortnite.

La promozione è terminata ma GameStopZing Italia sembra avere a disposizione ancora qualche codice da distribuire in regalo a coloro che acquisteranno una console.

Sul sito di GameStop è riportato quanto segue: Ricevi il Merry Mint Pickaxe! Acquista una console (nuova o usata) e ricevi un codice per riscattare il Merry Mint Pickaxe! su Fortnite! Promozione valida salvo esaurimento scorte, sia in Negozio che Online. Per ordini effettuati Online il codice verrà erogato via mail entro qualche giorno dalla conferma dell'ordine.

La promozione è valida per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, per maggiori informazioni vi consigliamo di recarvi nel punto vendita GameStopZing più vicino a voi, così da scoprire anche eventuali limitazioni o console non aderenti all'iniziativa.

Affrettatevi perchè si tratta sicuramente di una delle ultime occasioni (se non l'ultima in assoluto) per poter ottenere il codice utile a riscattare il Piccone Minty di Fortnite, il quale non sarà più disponibile in alcun modo al termine delle festività natalizie. E voi siete riusciti a ottenere il Merry Mint Pickaxe nelle scorse settimane o siete ancora alla ricerca di un codice?