Fortnite: le Pietre Ombre sono già state disabilitate a causa di un problema

Questa mattina, immancabile come sempre, è arrivato un nuovo aggiornamento per Fortnite, il Content Update 10.10, che ha portato con sé il nuovo oggetto Fenditura Rottami e i Consumabili con glitch.

Questi ultimi sono degli oggetti rinvenibili sul luogo dell'esplosione che si trasformano in vari altri oggetti casuali del passato, come Mele, Funghi, Noci di cocco, Peperoni e Rocce salterine. Fino ad un'ora fa potevano trasformarsi anche in Pietre Ombra, in grado di trasformare i giocatori in fantasmi per un breve periodo aumentando temporaneamente la loro velocità di movimento e consentendogli di scattare attraverso le strutture.

Ebbene, ne parliamo al passato poiché a causa di un problema non meglio specificato, Epic Games si è vista costretta a disabilitare la trasformazione in Pietre Ombra. Tutti gli altri oggetti del passato, invece, sono ancora disponibili nel gioco. Gli sviluppatori stanno sicuramente già lavorando ad una soluzione, e molto probabilmente non ci vorrà molto prima che vengano reintrodotte.

