Fortnite: piste da skate e trick ad alta velocità con le Trappole Congelanti

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale si stanno divertendo a utilizzare in modo creativo le Trappole Congelanti, il nuovo oggetto introdotto con l'ultima patch pubblicata ieri. Un utente è riuscito a sfruttarlo per coprire grandi distanze in pochi secondi.

La Trappola Congelante è un tipo di trappola a terra che può congelare gli avversari, rendendoli più vulnerabili sul campo di battaglia. Oltre a rivelarsi uno strumento utile nel corso dei match, la Trappola Congelante può trovare diverse applicazioni divertenti nel Parco Giochi, stimolando la creatività dei giocatori.

Come potete vedere nei post di Reddit riportati in calce alla notizia, alcuni giocatori si sono divertiti a creare delle autentiche piste da skate nel Parco Giochi di Fortnite, sfruttando le Trappole Congelanti per congelare i piedi del personaggio, così da farlo slittare lungo il percorso. L'utente SchwarzENT è riuscito a trovare un'applicazione più pratica: utilizzando la Trappola insieme alla granata a impulsi, infatti, è possibile guadagnare un notevole slancio in velocità, compiendo dei rapidi balzi da un punto all'altro della mappa.

Cosa ne pensate? Anche voi vi state divertendo a usare le Trappole Congelanti in Fortnite Battaglia Reale? Ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi sono state reintrodotte le Pietre Ombra, e che dalle 15:00 sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 2.