Fortnite: Pistola Flintlock e Trappola con dardi avvelenati in arrivo?

L'aggiornamento 8.10 di Fortnite uscito quest'oggi ha introdotto un veicolo inedito, la Girosfera, i Distributori Automatici, un nuovo tema per la Modalità Creativa e molto altro ancora. Gli instancabili data miner, dal canto loro, ne hanno subito approfittato per cercare degli indizi sui contenuti in arrivo nei prossimi giorni.

In aggiunta ai costumi ispirati alla festività di San Patrizio, hanno scovato dei riferimenti a due nuovi strumenti offensivi, la Pistola Flintolock e la Trappola con dardi avvelenati. La prima potete ammirarla nell'immagine in cima a questa notizia: ricorda molto da vicino il Revolver, dal quale si contraddistingue per un look decisamente piratesco. Non sono note le sue statistiche, ma molto probabilmente sparerà un colpo alla volta ad elevato impatto e avrà una cadenza di fuoco ridotta.

La Trappola con dardi avvelenati, identificata con la stringa PoisonDartTrap, è già stata intravista in una schermata di caricamento con protagonista Sidewinder. Come potete vedere in calce a questa notizia, e come il suo nome lascia facilmente intuire, sparerà dei dardi avvelenati contro i malcapitati che si troveranno a transitare dinanzi ad essa. Dal momento che si tratta di informazioni non ufficiali, non conosciamo la data di debutto di questi nuovi oggetti. Con tutta probabilità, almeno uno dei due verrà lanciato con l'aggiornamento della prossima settimana.