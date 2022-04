Fortnite: pizza e mandolino per celebrare il debutto di Ezio Auditore ed Eivor

Per celebrare il debutto di Ezio Auditore ed Eivor Varinsdottir in Fortnite, Epic Games ha pubblicato un trailer che strizza l'occhio, o almeno ci prova, ai fan italiani dell'Assassino di Firenze.

Il filmato creato dalla compagnia di Tim Sweeney comincia presentando in un modo che più epico non si può i due combattenti provenienti da Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Valhalla, per poi lanciarsi in un siparietto comico che fa affidamento sul più classico dei luoghi comuni sugli italiani: pizza e mandolino. Guardate voi stessi in cima a questa notizia. Cosa ne pensate?

Le skin di Ezio ed Eivor sono ora disponibili all'acquisto nel negozio degli oggetti al prezzo di 2.000 V-Buck l'una. Assieme ad esse sono arrivati anche una serie di oggetti cosmetici a tema, alcuni già inclusi nei costumi, altri da acquistare a parte. Se li desiderate tutti quanti, vi consigliamo di acquistare direttamente il Bundle Racconti dall'Animus al prezzo promozionale di 2.600 V-Buck (anziché 4.800 V-Buck). Prima di salutarvi, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida che spiega come ottenere un deltaplano e uno spray gratis con la nuova modalità di Fortnite Zero Costruzioni.