Fortnite su Play Store senza tassazione? Epic ci prova ma Google si oppone

La versione Android di Fortnite non è mai arrivata sul Play Store, e per un semplice motivo: Epic non vuole pagare il 30% dei proventi a Google. La casa di Fortnite ha provato a cambiare le carte in tavola per ottenere un trattamento favorevole, ma il gigante di Mountain View si è opposto.

Come riportato da 9to5Google, Epic Games ha provato a stipulare un accordo con Google per pubblicare Fortnite sul Play Store, ma alla condizione di ottenere un trattamento di favore per non versare il 30% dei proventi al gigante di Mountain View.

Nella fattispecie, Epic pensava di distribuire Fortnite come free-to-play sul Play Store, ma con micro-transazioni pagabili in V-bucks gestite direttamente da Epic stessa, in modo da trarne il 100% dei profitti. A quanto pare, sembra che Google non abbia nessuna intenzione di accettare questa proposta.

Il gigante di Mountain View ha infatti sottolineato che tutti gli editori che pubblicano contenuti sul Play Store devono "partecipare secondo gli stessi termini", senza eccezioni, osservando inoltre che il 30% delle ritenute dagli incassi delle app viene utilizzato per investimenti sul Play Store stesso, al fine di garantire un ambiente di sviluppo e distribuzione il più sicuro possibile.

Allo stato attuale, dunque, l'unico modo di ottenere Fortnite su Android è quello di usare l'installer di Epic Games. Non è ancora chiaro se Epic Games voglia far cambiare idea a Google, o se alla fine cederà la corda pubblicando Fortnite sul Play Store alle stesse condizioni di tutti.