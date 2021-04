Fortnite: PlayStation 4 è la piattaforma più redditizia per Epic

Nonostante Fortnite sia popolarissimo anche su PC, PlayStation 4 è la piattaforma che porta maggiori guadagni ad Epic Games, almeno stando a quanto dichiarato in alcuni documenti legali depositati per la causa contro Apple.

Dal marzo 2018 al luglio 2020 PlayStation 4 ha generato il 46.8% degli incassi di Fortnite seguito da Xbox One con il 27.5%, segue iOS con il 7% e un 18% suddiviso tra Android, Nintendo Switch e PC. Nel 2020 la situazione + cambiata con iOS che è sceso al 5.8%, Xbox One al 24% e con PlayStation 4 che ha una quota "vicina al 40%" almeno stando alla deposizione di David Nikdel, Senior Programmer di Epic Games.

Di fatto iOS sarebbe diventata la piattaforma meno redditizia per Fortnite, anche se in altre dichiarazioni si parla della seconda piattaforma meno redditizia dopo Android. In totale in ogni caso la versione di Fortnite disponibile su App Store dovrebbe aver fruttato ad Epic Games circa 700 milioni di dollari nel biennio 2018/2020.

Al momento come noto Fortnite è stato rimosso da App Store e Google Play ma può comunque essere giocato su Android tramite il launcher proprietario di Epic Games mentre non c'è modo di giocare con il Battle Royale su dispositivi iOS come iPhone e iPad.