Fortnite, PlayStation Cup al via: 100.000 dollari in palio in Zero Costruzioni

Mentre prendono il via le Prove Zero Costruzioni di Fortnite: Battaglia Reale, i giocatori che apprezzano la nuova modalità di gioco del free to play possono cimentarsi anche in una speciale competizione.

La serie Coppe Fortnite PlayStation si prepara infatti a inaugurare il torneo in solitaria di aprile, in collaborazione con Epic Games. Preparandosi ad una disputa in "Zero Build", gli appassionati potranno prendere parte a due round di combattimenti, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5. In palio, come tradizione di Fortnite, vi è un ricco bottino, per un totale di ben 100.000 dollari di montepremi per i migliori classificati.



L'appuntamento con la sfide è imminente, con il Round 1 in programma per venerdì 8 aprile e il Round 2 atteso per sabato 9 aprile 2022. L'iscrizione alla Coppa Fortnite PlayStation è gratuita, con partecipazione vincolata al raggiungimento del livello 50. Ogni giocatore inizierà il match con 0 punti, dopodiché i 100 giocatori che avranno ottenuto il maggior numero di punti fra tutte le partite del Round 1 passeranno alla fase finale. Durante la competizione, il sistema di punteggio terrà conto sia del numero di eliminazioni sia dell'ammontare di vittorie.



In attesa dell'avvio dei match, ricordiamo che Epic Games ha da poco pubblicato l'aggiornamento 20.10 di Fortnite: Battaglia Reale, con il quale sono state introdotte diverse modifiche in-game, tra cui l'aggiunta del Daily Bugle nella mappa dell'isola.