Fortnite, polemiche per le nuove microtransazioni: fin troppo costose?

Epic Games ha da poco introdotto le modalità LEGO, Rocket Racing e Festival in Fortnite , subito molto apprezzate dalla community. I fan tuttavia sono rimasti molto perplessi di fronte alle nuove microtransazioni arrivate assieme a queste modalità, considerate fin troppo costose dai più.

Ad esempio un veicolo in Fortnite Rocket Racing arriva a costare la bellezza di 4000 V-Buck, circa 29,59 euro, che tuttavia possono essere ottenuto soltanto acquistando un pacchetto da 5000 V-Buck pari a 36,99 euro. Si tratta dunque di una spesa piuttosto impegnativa, al netto dei 1000 V-Buck avanzati che possono essere investiti in altri articoli. Ancora, una canzone in Fortnite Festival costa 500 V-Buck e le personalizzazione cosmetiche per gli strumenti musicali richiedono fino a 7,40 euro di spese ciascuna, pari a 1000 V-Buck. Il tutto senza dimenticare che Fortnite Festival gode di un proprio Battle Pass esclusivo che costa 1800 V-Buck, il doppio rispetto al Battle Bass del normale Fortnite.

Quantomeno Epic Games è riuscita ad inserire ben 1200 skin gratis in LEGO Fortnite, così da non rendere necessario investire ulteriore denaro almeno in questa specifica opzione. In ogni caso non sono da escludere eventuali modifiche ai prezzi proposti in seguito alle lamentele dei fan, dunque non resta che capire come e se Epic Games vorrà muoversi in maniera diversa nel prossimo futuro.

Sempre a proposito di futuro, Epic Games spera in una partnership con Nintendo per Fortnite, anche se al momento sembra difficile che si concretizzi nel breve termine.